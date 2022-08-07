GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

07.08.2022 13:04
GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI

GAZİANTEP'te husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada Ali Köroğlu (19) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te husumetli 2 aile arasında çıkan bıçaklı, silahlı kavgada Ali Köroğlu (19) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kozluyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Köroğlu ve Çetin aileleri karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan 10 kişi, ilk müdahale sonrası sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Ali Köroğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan 2'sinin ise hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Bu arada jandarma da mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Köroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Son Dakika
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