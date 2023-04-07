Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi

07.04.2023 12:41

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında 'çöp atma' sebebiyle çıkan silahlı kavgada, 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Akşam saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aynı sokakta oturan ve aralarında husumet olan Kuş ve Çekiç ailesi fertleri arasında çöp atma gerekçesiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; husumetli ailelerin üyelerinden polis memuru Mehmet Ali Kuş (35) ile Ali Çekiç (23) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis memuru Mehmet Ali Kuş Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne, Ali Çekiç ve diğer 2 yaralı ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ali Kuş ve Ali Çekiç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tedaviye alınan 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti İSTANBUL-İSTANBUL ENERJİ SOLAREX İSTANBUL FUARI'NDA YERİNİ ALDI İSTANBUL-İSTANBUL ENERJİ SOLAREX İSTANBUL FUARI'NDA YERİNİ ALDI

Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Galatasaray'ın uçakları yıldızsız dönmüyor! Transferi Arda Turan bitirecek
13:35 Akşener'den siyasi içerikli etiketler hazırlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınmasına tepki: Sadece 37 gün kaldı
13:13 Rusya, 14 Mayıs seçimleri için kimi destekliyor? Cevapta ABD'ye gönderme var
13:09 Herkes onu konuşacak! Orkun Kökçü, dünya devine imza atıyor
13:04 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Deprem Müzesi için çalışmalara başladı
12:42 İsrail'in acımasız saldırısının ardından Gazze'de son durum! Evler hasar aldı, arazilerde hendek oluştu
12:36 İsrail'in saldırısı sonrası Gazze'de son durum! Evler hasar gördü, arazilerde dev çukurlar oluştu
09:43 Namaz çıkışı müezzini böyle dövdüler! O anlar anbean kamerada
11:53 Husumetli ailelerin çöp atma kavgası kanlı bitti! 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
11:53 Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 13:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Çöp atma kavgası cinayetle sonuçlandı! 1'i polis 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement