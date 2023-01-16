Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı

16.01.2023 22:49

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı Husumetli iki aile arasında katliam gibi kavgaGAZİANTEP Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı

Husumetli iki aile arasında katliam gibi kavga

GAZİANTEP Gaziantep'te husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölürken, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine tabancalarla ateş etti. Kavga sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Yaşanan silahlı kavga sonucunda kurşunların hedefi olan Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal olay yerinde hayatını kaybederken Nigar Kıranşal ile Leyla Çeliktop ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Nigar Kıranşal'ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Cenazeler adli tıp kurumuna kaldırıldı

Katliam gibi kavgada hayatını kaybeden Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal ve Kenan Kıranşal cansız bedenleri olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin, sabah saatlerinde yapılacak otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı

Öte yandan 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 1'i ağır 2 yaralı Husumetli iki ailenin kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 1'i ağır 2 yaralı GAZİANTEP - Akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü GAZİANTEP - Akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

Şehitkamil, Gaziantep, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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