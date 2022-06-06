Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

06.06.2022 22:09
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücü Hakan Y. (31), bacağından yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında tüfekle ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği minibüsün sürücü Hakan Y. (31), bacağından yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş yolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, kavşakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hakan Y.'nin kullandığı 27 AFK 632 plakalı minibüse otomatik tüfekle ateş açılması sonucu sürücü Hakan Y., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda bacağından yaralanan Hakan Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversite Hastanesine sevk edildi. Polis, olay sonrasında kaçan ve kimlikleri saptanan M.Y. (23), M.Y. (18) ile S.Y.'nin (52) yakalanması için çalışma başlattı.


Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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