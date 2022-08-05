Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı

05.08.2022 15:37

Gaziantep'te husumetli oldukları kişinin üzerine kurşun yağdıran bir grup saldırgan o sırada yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Gaziantep'te husumetli oldukları kişinin üzerine kurşun yağdıran bir grup saldırgan o sırada yoldan geçen 1'i çocuk 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Kocaoğlan Mahallesi'nde Demokrasi Bulvarı'nda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bulvar üzerindeki büfenin önünde aracıyla duran bir kişi içecek almak için aracından indi. Büfede alışveriş yaptığı sırada husumetlileriyle karşılan kişinin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayan kişi aracına koşarken pompalı tüfekten çıkan saçmalar o sırada yoldan geçen 11 yaşındaki Ö.D. ile Abdullah Yiğit'e (22) isabet etti.

Yoldan geçenler yaralandı

2'si silahlı 4 saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçma isabet eden 2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri saldırıya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, alışveriş, Demokrasi, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 1'i çocuk 2 yaralı - Son Dakika
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