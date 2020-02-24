Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Son Dakika

Gaziantep'te huzur güven uygulaması

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 159 şahsa işlem yapıldı.

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Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 159 şahsa işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şüpheli şahıs yakalanırken kabahatler kanunundan 87 şahsa, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 56 şahsa ve hırsızlık suçundan 15 şahsa yasal işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 774 gram uyuşturucu madde, 12 adet uyuşturucu hap, 7 adet ruhsatsız silah, 3 adet kuru sıkı silah, 2 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 5 adet suça konu cep telefonu, 2 adet hassas terazi, 8 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 3 adet oyun makinesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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