Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te huzur güven uygulaması - Son Dakika

Gaziantep'te huzur güven uygulaması

7 saat önce

Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 108 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda şüpheliye çeşitli suçlardan işlem yapıldı, pek çok suç aleti de ele geçirildi.

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Gaziantep'te gerçekleştirilen huzur güven uygulamasında 108 aranan şahıs yakalanırken, çok sayıda şüpheliye çeşitli suçlardan işlem yapıldı, pek çok suç aleti de ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Mart 2020 günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 108 aranan şahıs yakalandı. Çalışma kapsamında 39 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 14 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan ve 69 şahsa ise kabahatler kanunundan işlem yapıldı.


Ekipler operasyon sonucunda ise 181 gram metamfetamin, 38 gram diğerleri olmak üzere toplam 219 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 41 adet fişek, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet kartuş, 3 adet kuru sıkı silah, 2 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı hoparlör, 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 8 adet kesici alet ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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