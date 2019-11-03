Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te huzur operasyonları
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te huzur operasyonları

Gaziantep'te huzur operasyonları

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan huzur operasyonlarında toplam 282 olayla ilgili 257 şahsa yönelik adli ve idari işlem yapıldı.

Gaziantep'te huzur operasyonları, System.String[]

Gaziantep'te yapılan huzur operasyonlarında toplam 282 olayla ilgili 257 şahsa yönelik adli ve idari işlem yapıldı. Yapılan aramalarda ise 31 adet tüfek ile birlikte 6 adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.


Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde polis ekiplerinin 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde yaptığı çalışmalarda uyuşturucu konusuyla ilgili 27, hırsızlık konusuyla ilgili 6, kabahatler kanunuyla ilgili 99 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken 35 aranan şahıs da yakalandı. Ekipler çalışmalar kapsamında toplam 282 olaya müdahale ederken 257 şahsa yönelik adli ve idari yasal işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda ise 27.48 gram metamfetamin maddesi, 13.25 gram esrar maddesi, 8.56 gram bonzai maddesi, 4 adet captagon hap, 2.92 gram jameika maddesi, 6 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca parçaları, 31 adet tüfek, 1 adet çalıntı televizyon, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet hacizli yakalamalı araç, 1 adet bıçak, 2 adet kesici alet, 1 adet el matkabı ve 1 adet mengene ele geçirildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti
19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti İstanbul'da kan donduran olay! Evcil hayvanlar sahibinin cesedini yedi Babasının kullandığı pikabın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 17:19:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te huzur operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]