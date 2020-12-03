Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem - Son Dakika

Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem

03.12.2020 11:41
Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem, System.String[]

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 110 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 110 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 110 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 29 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 32 şahsa hırsızlık suçundan ve 49 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 110 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, bir miktar uyuşturucu madde, 511 paket kaçak sigara, 65 litre etil alkol, 48 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, çalıntı 4 araç, 2 motosiklet, 1 telefon, çeşitli miktarda ve cinste çalıntı malzemeler, 43 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem
Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hırsızlık, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te huzur operasyonu: 110 kişiye işlem - Son Dakika


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