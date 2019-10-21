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Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te huzur operasyonu

Gaziantep'te huzur operasyonu

22 dakika önce

Gaziantep'te son 24 saatte yapılan huzur operasyonlarında 255 şüpheli şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldı.

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Gaziantep'te son 24 saatte yapılan huzur operasyonlarında 255 şüpheli şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldı.


Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 19-20 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 255 şüpheli şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldı. Son 24 saatte yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu konusuyla ilgili 40, hırsızlık konusuyla ilgili de 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Ayrıca 22 aranan şahıs yakalanırken toplam 182 şüpheli şahsa da kabahatler kanunundan işlem yapıldığı belirtildi.


Çok sayıda uyuşturucu ve suç aleti yakalandı


Yapılan çalışmaların ardından 435.39 gr metamfetamin, 17 gr eroin, 31 gr esrar, 13.67 gr bonzai, 15 adet uyuşturucu hap, 0,93 gr jamaika, 4 adet tabanca, 2 adet tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet havai fişek, 50 gram çalıntı altın, 1 hacizli yakalamalı araç ile hacizli yakalamalı motosiklet ve 1 adet çalıntı araç ile bisiklet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:52 Kaynak: İHA
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