Gaziantep'te İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği yetimlere iftar verdi - Son Dakika
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Gaziantep'te İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği yetimlere iftar verdi

16.04.2022 14:57
Gaziantep'te İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği yetimlere iftar verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, 400 Suriyeli yetim ailesine iftar verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği, 400 Suriyeli yetim ailesine iftar verdi.

Dünya Yetimler Günü dolayısıyla dernek tarafından İslami Değerler Akademisi'nin bahçesinde düzenlenen programda Suriyeli yetimler aileleriyle iftar yaptı.

Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, dünyanın dört bir tarafında birçok ülkede yardım çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Bugün burada 400 civarında yetim ve ailelerine iftar programı düzenledik. Eş zamanlı olarak, Filistin'de, Afrika'nın bazı ülkelerinde, Çat'ta, Kamerun'da, Uganda'da, Sierra Leone'de ve bazı ülkelerde iftar programları devam ediyor. Ramazan ayı boyunca programlarımız devam edecek. Yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onlara sahip çıkmayı görev olarak görüyoruz. Bu vesileyle tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Çat'ta ve Uganda'da yetimhanede iftar açmak üzere bekleyenlerle internet üzerinden selamlaştı.

İftar programına katılan çocuklara program sonunda çeşitli hediyeler verildi.

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Mustafa Yıldız, Gaziantep, Suriyeli, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te İDEA Uluslararası İnsani Yardım ve Eğitim Derneği yetimlere iftar verdi - Son Dakika


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