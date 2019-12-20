Gaziantep'te ihracatçılara dış ticaret konulu seminer verildi

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (GAİB) organizasyonuyla dış ticaret konulu seminer düzenlendi.

GAİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Nizip Ticaret Odasında (NTO) iş adamları için düzenlenen seminerde ihracatla ilgili bilgiler verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NTO Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu, 2011 yılında 35 firmanın ihracat yaptığı ilçede bu sayının 2018'de 103'e yükseldiğini belirtti.

Son 10 yılda Türkiye'nin ihracatının yüzde 65 arttığına değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Nizip'te 2011 yılı ihracatı 25 milyon dolarken, 2018 yılında ihracatımız 5,36 kat artarak 134 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı üçüncü dönem toplam ihracatımız ise 111 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nizip Ticaret Odası olarak müteşebbis ruha sahip tüm firmalarımızı ihracata ve istihdama katkılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyor ve ülkemizin kalkınması için gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Seminerde uzmanlar, sunumlar yaptı.