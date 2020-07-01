Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadına devlet desteği - Son Dakika

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadına devlet desteği

Gaziantep'te maddi yetersizlikten dolayı çocuklarına süt alamadığını belirten anneye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gerekli yardım yapıldı.

Gaziantep'te maddi yetersizlikten dolayı çocuklarına süt alamadığını belirten anneye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gerekli yardım yapıldı.

Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Bazı basın-yayın organlarında yer alan "Çocuklarına süt alamadığı için kaynattığı pirinç suyunu içiriyor." şeklindeki haberler üzerine Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri anne Ü.K'nin evine gitti.

Yapılan incelemede, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı A.K'nin yaklaşık 10 ay önce evi terk ettiği, Ü.K'nin iki çocuğu ile bir evin bodrum katında yaşadığı ve 250 lira kira ödediği belirlendi.

Gaziantep'e Aydın'dan geldiği ve yardım için herhangi bir başvurusu olmadığı için kurumda kaydı bulunmadığı tespit edilen kadına, Sosyal Ekonomik Destek Paketi (SED) kapsamında bin 386 lira yardım bağlandı.

Anne Ü.K'ye ayrıca 5 bin lira nakdi yardım yapıldı ve acil ihtiyacı olan süt, gıda paketi ve çocuk bezi temin edildi.

Ailenin tedavi ve diğer ihtiyaçları ise Şahinbey Kaymakamlığı tarafından takip edilecek.

Öte yandan, evin şartlarının uygun olmaması nedeniyle Şahinbey Kaymakamlığı tarafından kiralık ev bulma çalışması başlatıldı.

Gaziantep, Şahinbey, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadına devlet desteği - Son Dakika

Son Dakika

16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:31 Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini gül bahçesine çevirdi 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:58 Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:41 Herkes Türkiye'de görülen yılanlardan korkarken Sakarya'da bir kişi yılanın ağzından avını kaptı 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, F.Bahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'a 250 bin TL değerinde manevi tazminat davası açtı
17:02
Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı
16:45
Cengiz Ünder'in peşini bırakmayan Napoli, Roma'ya 25 milyon euro ve Kevin Malcuit'i önerdi
16:30
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:24
Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı
16:21
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi
16:05
Bikinisi açılan 43 yaşındaki ünlü sunucu Michelle Hunziker'in göğsü göründü
15:43
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 17:18:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadına devlet desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]