Gaziantep'te ihtiyaç sahibi kadına devlet desteği - Son Dakika

Gaziantep'te maddi yetersizlikten dolayı çocuklarına süt alamadığını belirten anneye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca gerekli yardım yapıldı.

Bazı basın-yayın organlarında yer alan "Çocuklarına süt alamadığı için kaynattığı pirinç suyunu içiriyor." şeklindeki haberler üzerine Şahinbey Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri anne Ü.K'nin evine gitti.

Yapılan incelemede, kadının dini nikahla birlikte yaşadığı A.K'nin yaklaşık 10 ay önce evi terk ettiği, Ü.K'nin iki çocuğu ile bir evin bodrum katında yaşadığı ve 250 lira kira ödediği belirlendi.

Gaziantep'e Aydın'dan geldiği ve yardım için herhangi bir başvurusu olmadığı için kurumda kaydı bulunmadığı tespit edilen kadına, Sosyal Ekonomik Destek Paketi (SED) kapsamında bin 386 lira yardım bağlandı.

Anne Ü.K'ye ayrıca 5 bin lira nakdi yardım yapıldı ve acil ihtiyacı olan süt, gıda paketi ve çocuk bezi temin edildi.

Ailenin tedavi ve diğer ihtiyaçları ise Şahinbey Kaymakamlığı tarafından takip edilecek.

Öte yandan, evin şartlarının uygun olmaması nedeniyle Şahinbey Kaymakamlığı tarafından kiralık ev bulma çalışması başlatıldı.