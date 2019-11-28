Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı - Son Dakika

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı

6 saat önce

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı, System.String[]

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfında gerçekleştirilen programa katılan öğrenciler, oyun ve bilgi yarışmalarıyla bol bol eğlenirken, istedikleri kıyafetleri seçmenin mutluluğunu yaşadı.

İYİLİKDER gönüllüsü Talip Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yaklaşık 25 yıldır yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ve ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların yanı sıra aileleri de mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Çelik, "Bir babanın, annenin çocuğuna elbise alamaması, özelikle bayramlarda bunları yapamaması acıtıcı şeyler. Biz de annelerin, babaların çocuklarını sevindirmeleri için imkan sağlıyoruz. Çocuklar kendi beğendikleri kıyafetleri alıyor. Oyunlar oynayarak güzel vakit geçiriyorlar." dedi.

Hanife Demir de kışlık yardımları 5 yıldır geleneksel hale getirdiklerini belirterek, "Hedefimiz ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek. Bir nebze olsun sorunlarını çözmek, onları düşünen birilerinin olduğunu göstermek, iyi hissetmelerini sağlamak." diye konuştu.

Zeliha Geçer de çocukların gözlerindeki pırıltıyı gördükçe mutlu olduklarını anlatarak, "Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Toplam bin öğrenciye ulaşılması hedeflenen yardımların 30 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Hanife, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmaray, 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşıyarak rekor kırdı
Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti Eskişehir'de şebeke suyuna yüzde 60 zam Son Dakika: İSKİ'nin zam talebi İBB Meclisi'nde reddedildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:18:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]