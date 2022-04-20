Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine "Bakkal Alışveriş Çeki" verilecek - Son Dakika
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Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine "Bakkal Alışveriş Çeki" verilecek

20.04.2022 16:24
Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine "Bakkal Alışveriş Çeki" verilecek

Gaziantep Valiliği, 40 bin ihtiyaç sahibine yönelik "Bakkal Alışveriş Çeki" projesini hayata geçirdi.

Gaziantep Valiliği, 40 bin ihtiyaç sahibine yönelik "Bakkal Alışveriş Çeki" projesini hayata geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik, Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Gaziantep Bakkallar Odası Birliği ile hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine alışveriş çeki düzenlendi.

Valilikte düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, amacın hem mahalle bakkalından alışverişin teşvik edilmesi hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara en yakın yerden alışveriş imkanı sağlamak olduğunu belirtti.

Çeklerin kaymakamlık aracılığıyla dağıtılacağını belirten Gül, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin katkılarıyla bakkala olan borçlarını zimem (veresiye) defteri geleneği ile kapatıyorduk. Bu sene farklı bir uygulama yapacağız. Bu senedeki uygulamayı, vatandaşlarımızın borçlarını bakkallardan silerek değil kendilerine alışveriş çeki vererek sürdüreceğiz. Hayırseverlerimiz Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) aracılığıyla paralarını yatıracaklar. Yatırılan para karşılığında alışveriş çeklerimizi alacak alışverişlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı olan o mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşımıza dağıtılacak. Her birinin miktarı 100 lira ama bu bir aileye 100 lira vereceğimiz anlamına gelmiyor. Ailenin ihtiyaç durumuna göre verilen çekler bakkallara gidilerek bakkallarda ya borcundan düşülecek ya da alışveriş yapılacak. Bakkallar da o çekleri bakkallar odasına getirecek ve en geç 1-2 gün içerisinde hesaplarına paralar yatırılacak. Planlamamız yaklaşık olarak 40 bin aileye ulaşmak ve 15 milyon civarında bir bütçeyi hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahiplerine aktarmak."

Konuşmanın ardından taraflar arasında protokol imzaları atıldı.

Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine Bakkal Alışveriş Çeki verilecek

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Gaziantep Valiliği, Gaziantep, alışveriş, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki' verilecek - Son Dakika


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