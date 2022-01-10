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GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim - Son Dakika

GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim

10.01.2022 13:06

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandıkları su ücretinde yüzde 50 indirime gittiklerini bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dul, yetim, 65 yaş üstü ve sosyal yardımdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların kullandıkları su ücretinde yüzde 50 indirime gittiklerini bildirdi.

Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelde düzenlediği basın toplantısında, bugünün özel bir gün olduğunu söyledi.

Çalışan gazetecilerin çok önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle bu bölge için, bu ülke için ne kadar emek verdiğinize ben şahidim. Sektör çok önemli, sektörün çok ciddi sorunları var. Sektörün sağlıklı büyümesi lazım ve sektörle ilgili gidilecek çok yol var. Sizin sorununuz bizim sorunumuz, sizin sevinciniz bizim sevincimiz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Bizim bu şehre dair, bu bölgeye, bu ülkeye, bu millete dair hayallerimiz var, aşklarımız var, imanımız var. İmanımız varsa imkanda var." diye konuştu.

Gaziantep'in, geçmişte Türkiye'nin en pahalı suyunu tüketen 3 şehirden biri olduğunu ancak yapılan yatırımlarla 13'üncü sıraya gerilediklerini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Yetim, yoksul, yaşlı, mağdur ve muhtaçlar için sabit gelir çok önemli. Bizim giderleri azaltmamız, gelirleri arttırmamız lazım. Geçen gün, müteahhitler için 3 kalem indirdik. Şimdi de ihtiyaç sahipleri için su ücretinin yüzde 50'sini Büyükşehir Belediyesi olarak fonlama kararı aldık. Bu gruplar için su ücretini yüzde 50 indiriyoruz. Herkesin zam yaptığı yerde, biz bunu yapıyoruz. Yapmasam normal zamanda oturamam, kapılarını çalamam, yüzlerine bakamam. Şimdi dertleşmezsek, birbirimize yardımcı olmazsak ilerde nasıl birbirimizin yüzüne bakarız?"

Şahin, çiftçilere yönelik de tarımsal sulamayla ilgili 80 milyonluk yatırım yapılacağını kaydetti.

MHP'li Taşdoğan'dan İstanbul belediyesine eleştiri

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da bazı belediyelerin terörle bağlantısı nedeniyle kayyum atandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bazıları belediyede teröristleri işe alıyorlar, belediye imkanlarını teröristlere seferber ediyorlar. Belediyenin adı Mardin olunca, Van olunca ses çıkmıyor, belediyenin adı İstanbul olunca bazıları sesini yükseltiyor. Suç suçtur, müfettişler gidecek, suç tespit edilirse gereğini yapacak. Türkiye'de suç, mezhebine, partisine verilmez. Biri suç işlerse o suça karşılık işlenen ceza verilecektir. Türkiye adil bir devlettir, Türkiye hukuk devletidir, hukuk devletinin gereği de yapılacaktır."

GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim
GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim

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Fatma Şahin, Gaziantep, Türkiye, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İhtiyaç sahiplerinin su ücretine yüzde 50 indirim - Son Dakika
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