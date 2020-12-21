Gaziantep'te ikametten ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te ikametten ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
21.12.2020 22:51
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ikametten ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ikametten ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir ikametten ziynet eşyası hırsızlığı sonrası çalışma başlattı.
İncelemenin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen O.D, çaldığı eşyalarla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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