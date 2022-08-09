Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama - Son Dakika
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Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama

09.08.2022 11:39
Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama

Gaziantep'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Gaziantep'te iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kozluyazı Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yaşandı. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süreden beridir husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri arasında çıkan sözlü tartışma silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan 19 yaşındaki Ali Köroğlu'nun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 4'ü ağır 12 kişi yaralandı.

23 gözaltı, 7 tutuklama

Meydan savaşına dönen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, kavgaya karışan 23 kişinin kimliğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 23 şüpheliden 16'sı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarıldı. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 16 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Hastanede tedavisi süren 4 şüpheli hakkında adli mercilerin koordinesinde başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Köroğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meydan savaşına dönen kavgaya ilişkin 7 tutuklama - Son Dakika
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