Gaziantep'te iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Merkez Şehitkamil ilçesinin Aktoprak Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep 'te akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Dakika: Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu! İşte maç günleri ve oynanacağı saatler

Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü

İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok