Gaziantep'te İki Aile Arasında Silahlı Kavga
1 saat önce
Gaziantep'te boşanma davası yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.
Gaziantep
'te boşanma davası yüzünden iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Şehitkamil
ilçesi Mevlana
Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde, boşanmak üzere olan çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine silahla ateş etmesi üzerine ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, kavgaya yakarışanların kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:49 Kaynak: AA
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