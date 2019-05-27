Gaziantep'te iki araç çarpıştı: 5 yaralı
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Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:10 Kaynak: İHA
'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kilis
'ten Gaziantep istikametine seyir eden ve sürücüsü belirlenemeyen 27 US 360 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep Halep Bulvarı'nda ara yoldan bir anda ana yola çıkan ve sürücüsü bilinmeyen 27 J 7735 plakalı başka araç ile çarpıştı. Kazanın ardından savrulan hafif ticari araç yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3'ü çocuk 5 kişilik aile yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla 25 Aralık
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, polis kaza yerinde inceleme yaptı.
(İHA)
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