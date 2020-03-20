Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te karşı yönlerden gelen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey ilçesi Burç ve Cevizli kırsal mahalleleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket eden Fevzi B. idaresindeki 27 AC 550 plakalı araç ile Mehmet A. idaresindeki 27 GJ 009 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu yaralanan 5 kişiyi Gaziantep'teki hastanelere götürdü.

Kaza sırasında, 27 GJ 009 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Polat ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden Mustafa Polat'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Polat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:17 Kaynak: İHA

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