Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
21 dakika önce
Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep- Nizip
yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İbrahim B., H.E., A.E. ve Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
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