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Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

21 dakika önce

Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep- Nizip yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa E. yönetimindeki 27 JD 538 plakalı ticari araç ile İbrahim B. yönetimindeki 27 UL 749 plakalı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan İbrahim B., H.E., A.E. ve Mustafa E. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:19 Kaynak: İHA
Nizip, Gaziantep, 3. Sayfa
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