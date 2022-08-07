GAZİANTEP'TE 2 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP'TE 2 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

07.08.2022 09:55

GAZİANTEP'te, iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, iki ayrı işyerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen iki ayrı hırsızlık olaylarına ilişkin inceleme başlattı. İşyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin V.B. olduğunu belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan V.B., emniyetteki sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
Haftanın tarihine bakış Haftanın tarihine bakış Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı Acil lavabo ihtiyacı için gelerek bilgisayarı çalan şahıs tutuklandı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 2 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:43 Ümit Özdağ'ın Ordu iddiası sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Bir deliyi başımıza saldılar
09:18 Galatasaray'ın transfer şovu taraftarı coşturdu! Mertens ve Torreira'yı taşıyan özel uçağın havalimanına gelişi 100 binden fazla izlendi
08:54 Emel Sayın'ın kardeşi Fatoş Sayın yaşamını yitirdi: Ne desem yetmiyor
07:40 Binlerce ton tahıl! Ukrayna'dan gelen 3 gemi daha bugün İstanbul Boğazı'ndan geçecek
06:18 İsrail abluka altındaki Gazze'ye saldırıyor! 6'sı çocuk 24 Filistinli öldürüldü
06:01 Çin meydan okumaya devam ediyor! Sarı Deniz ve Bohay Denizi'nde askeri tatbikat yapacak
04:19 Küba'daki ham petrol depolama tesislerinde korkunç patlama: Ölü, kayıp ve yaralılar var
08:58 Netflix iflas edebilir! Kullanıcılarının sadece yüzde 1'i indirdi
00:29 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu yayınladı!
00:27 Kan donduran olay! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen adam, kavga ettiği komşularının boğazını kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 09:55:18. #1.11#
SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE 2 İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement