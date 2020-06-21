Gaziantep'te iki farkı kapkaç olayına karışan kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, iki farklı kapkaç olayına karışan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 ile 18 Haziran'da Şahinbey ilçesinde gerçekleşen iki kapkaç olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın gerçekleştiriği alanlarda bulunan iş yerlerindeki güvenlik kameralarını titizlikle inceledi.

İncelemenin ardından her iki kapkaç olayına karıştığı belirlenen 1 kişi, polis ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla yakalandı.

Zanlı, adli makamlarca tutuklandı.