Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

01.05.2022 19:49
Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre merkez Şehitkamil ilçesi Hafız Tevfik Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi ayağından yaralandı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Yaralanan kişi 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı iddiasıyla üç şüpheli gözaltına alındı.

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Şehitkamil, Gaziantep, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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