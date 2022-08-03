Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

03.08.2022 12:20
Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Bozan Gürbüz, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gürbüz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerinin olay sonrası kaçan zanlı veya zanlıları yakalamaya yönelik çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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