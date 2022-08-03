Kavgada, vücuduna mermi isabet eden ve ağır yaralanan Bozan Gürbüz, kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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