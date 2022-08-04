Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Şehitkamil ilçesi Havaalanı Yolu Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Gaziantep 'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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