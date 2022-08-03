Apartmanların asansörlerine dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Apartmanların asansörlerine dadanan hırsızlar kamerada

03.08.2022 12:33
Apartmanların asansörlerine dadanan hırsızlar kamerada

Gaziantep'te iki hırsızın apartman asansöründeki 15 bin TL değerindeki parçaları sökerek çalması pes dedirtirken, o anlar kameraya yansıdı.

Gaziantep'te iki hırsızın apartman asansöründeki 15 bin TL değerindeki parçaları sökerek çalması pes dedirtirken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 29 Temmuz'da sabah saatlerinde yaşandı. Kapının açık olmasını fırsat bilerek apartmana giren 2 kişi, ilk olarak apartmanın çatısına çıkarak keşif yaptı. Asansör dairesinde ve koridorda keşif yapan hırsızlar, yanlarında getirdikleri pense ve tornavida gibi el aletleriyle işe koyuldu. Asansördeki akü, kumanda kartı ve motor gibi değerli parçaları söken hırsızlar, apartmandan çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı kamerada

Pes dedirten hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızların apartmanda rahat tavırlarla keşif yapması ve asansördeki parçaların sökülmeye çalışıldığı anlar da görüntüde yer aldı.

Apartman sakinlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri yaklaşık 15 bin TL değerindeki parçaları çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 23 Nisan, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartmanların asansörlerine dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apartmanların asansörlerine dadanan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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