Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinde yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin benzer suçlardan kaydı bulunan iki kişi olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetten işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:28 Kaynak: AA
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