Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında - Son Dakika
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Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında

11.08.2022 10:23

Gaziantep'te iki işçi servisinin karıştığı 3'ü ağır 22 işçinin ağır yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'te iki işçi servisinin karıştığı 3'ü ağır 22 işçinin ağır yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Can pazarının yaşandığı kazayı araç kamerası kaydederken kontrolden çıkan servisin diğer servisle çarpışarak takla atması görüntüye yansıdı.

Kaza, merkez Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde 41 No'lu Cadde üzerinde dün sabah saatlerinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara işçi taşıyan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı servisler, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Savrularak karşı şeride geçen servislerden biri kaza esnasında takla attı. İki servisinde hurdaya döndüğü kazada yaralanan 3'ü ağır 22 işçi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Feci kaza kamerada

Yaralıların tedavileri sürerken korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı servislerin arkasında seyir eden başka bir servisin araç kamerasına anbean yansıdı. Aynı şeritte hareket halinde olan servislerin çarpışma anını araç kamerası saniye saniye kaydetti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında - Son Dakika

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