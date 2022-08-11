Yaralıların tedavileri sürerken korkunç servis kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı servislerin arkasında seyir eden başka bir servisin araç kamerasına anbean yansıdı. Aynı şeritte hareket halinde olan servislerin çarpışma anını araç kamerası saniye saniye kaydetti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Can pazarının yaşandığı servis kazası araç kamerasında - Son Dakika

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