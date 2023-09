Markette sıkıştırdıkları 2 kız kardeşi öldüresiye darbettiler

Gaziantep'te iki kız çocuğu, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette öldüresiye darp edildi. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma, tekme, tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kız çocuklarının annesi ve ağabeyi, olaydan sonra saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

4 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI

12 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde alışveriş için bir zincir markete giren Hatice (16) ve Dilara (14) Aslan isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı. İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı.

TEKME TOKAT SALDIRDILAR

Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

AİLE, SERBEST BIRAKILMALARINA TEPKİLİ

2 kız çocuğu olay sonrası psikolojik olarak da sorunlar yaşarken, yaşananlara isyan eden kız çocuklarının annesi Yıldız ile ağabeyleri Hasan Aslan saldırı görüntülerine rağmen saldırganların serbest bırakılmasına ve hala kendilerini tehdit etmelerine tepki gösterdi.

"ÖLÜMÜNE VURUYORLAR"

Yaşananları anlatan ağabey Hasan Aslan, "Markette bir kişi kız kardeşlerimin kaçmasını engelliyor, diğerleri de vazoyla kardeşimin kafasına ölümüne vuruyor. Diğeri de tekme ile karınlarına vuruyor ve çevredekiler ayırıyor. Markette değil de dışarıda bir yerde yakalasalardı öldürebilirlerdi. Bizim için ise 'Hepinizi öldüreceğim' diyorlarmış. Kardeşlerim dışarı çıkamıyorlar, ben onları okula götürüp getiriyorum. Bir kardeşim ise korkudan okula gitmiyor. Adalet istiyoruz, bunlar yakalanıp adaletin karşısına çıksın. 'Kimse bizi içeriye atamaz. Bizim dayılarımız hakim, savcı, adalet biziz' diyorlar" dedi.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Gözyaşları ile saldırıya uğradıktan sonra psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını anlatan Hatice Aslan, "Ben ve kardeşim alışveriş yapmaya markete gittik. Kardeşim kasadayken ben dışarı çıktım. Dışarıda onları gördüm. Ben de kardeşimin yanına içeri girdim ve 'Ağabey bizi öldürecekler, kurtarın' dedim. Arka kapıdan kaçacakken biri yanıma gelerek bana saldırdı. Sonra giriş ve çıkış kapısını tutanlar da geldi. Orada çalışanlar olmasa şu an ben hayatta olmayabilirdim. Kardeşime vazoyla vurdular, beni ise saçımı tutarak darp ettiler ve 'Sizi öldüreceğim' dediler. Olay sonrası 2 gün yoğun bakımda yattım, 2 gün ise serviste yattım. Çok korktum ve yanımda annemi istedim. Onlar şu an serbestler. Ben adalet istiyorum. Benim can güvenliğim yok. Ben dışarı tek başıma çıkamıyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZALANDIRILMALARINI İSTİYORUM"

Kızlarının saldırıya uğramasının kendisini derinden yaraladığını belirten anne Yıldız Aslan ise, "Bana çocuğum haber verdi. Saldıran kişilerin isimlerini sayıklayarak 'Anne yetiş' dedi. Öyle koşarak gelince diğer kızımı öldürdüklerini sandım. Bu çocuklardan ne istediniz. Gücünüz küçük çocuklara mı yetiyor. Oğlum daha önce evlendi ve olmayınca ayrıldı. 'Kızımız iyi bir aileye düşmedi' deyip, 'Kızım sizin yüzünüzden rezil oldu' diyerek saldırdılar. Benim çocuklarımın suçu ne burada. İki kişi kapıları tutarken, diğerleri çocuklarımın üzerine saldırıyor. Diğeri ise arabanın direksiyonunda bekliyor. Bu mu adalet, ben adalet istiyorum ve bunların cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.