Üye Girişi
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

06.06.2021 20:32

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan kararla İslahiye ilçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan kararla İslahiye ilçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı. Arfalı Mahallesi muhtar adayı Ömer Faruk Çelik seçimi kazanarak İslahiye'nin en genç muhtarı oldu. Seçim sonucunu öğrenen genç muhtar Ömer Faruk Çelik, ilk iş olarak anne ve babasının elini öperek dualarını aldı. Anne Zeynep Çelik oğlunun muhtar olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zeynep Çelik, "Milletimize, köyümüze ve devletimize hayırlı olsun" dedi.

30 yıl devlete memurluk yaptığını ve yardımını esirgemeyeceğini belirten baba Mehmet Çelik, "Köyümüzün kalkınması için devlet büyüklerinden yardım alarak gerekeni yapacağız. Köyümüz kazandı inşallah" dedi.

En genç muhtarlık Çınarlı'dan Arfalı'ya geçti

İslahiye'nin en genç muhtarı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İslahiye ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi muhtarı 34 yaşındaki Halil Görgülü iken bugün yapılan ara muhtarlık seçimi ile 31 yaşındaki Ömer Faruk Çelik oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan karar ile İslahiye İlçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı. Buna göre Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı.

Genç muhtar rakibine 5 oy fark attı

Yapılan seçim saat 17.00 olması ile sonlandırılarak sayım işlemine geçildi. Oylar sayılarak gerekli iş ve işlemlerin ardından açıklanan sonuçlara göre Koçcağız Mahallesinin adayları olan Bekir Şamlı: 66, Fatih Gül: 38 oy aldı. Arfalı adayları olan Ömer Faruk Çelik: 77, Murat Bilmez: 72, Mesut Atacan: 36 oy aldı. Sonuçlara göre Koçcağız Mahalle Muhtarı Bekir Şamlı, Arfalı Mahalle Muhtarlığını da en genç muhtar olma ünvanı ile Ömer Faruk Çelik kazandı.

Görevliler evrakları jandarma eşliğinde İlçe Seçim Kuruluna götürdü. - GAZİANTEP

Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı
Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı

Gaziantep, Muhtarlık, İslahiye, Muhtar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı 19:14 Whatsapp'ta akrabasıyla tartıştı, 700 kilometre gidip aracına saldırdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı 18:02 Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor 15:28 Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali         
19:56
Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı         
19:21
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı         
18:13
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi Mayweather, ringde rezil oldu! Dünyanın en çok kazanan boksörü, YouTuber'ı yenemedi         
14:14
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 20:11:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement