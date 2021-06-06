Gaziantep'te iki mahallede muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan kararla İslahiye ilçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı. Arfalı Mahallesi muhtar adayı Ömer Faruk Çelik seçimi kazanarak İslahiye'nin en genç muhtarı oldu. Seçim sonucunu öğrenen genç muhtar Ömer Faruk Çelik, ilk iş olarak anne ve babasının elini öperek dualarını aldı. Anne Zeynep Çelik oğlunun muhtar olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Zeynep Çelik, "Milletimize, köyümüze ve devletimize hayırlı olsun" dedi.

30 yıl devlete memurluk yaptığını ve yardımını esirgemeyeceğini belirten baba Mehmet Çelik, "Köyümüzün kalkınması için devlet büyüklerinden yardım alarak gerekeni yapacağız. Köyümüz kazandı inşallah" dedi.

En genç muhtarlık Çınarlı'dan Arfalı'ya geçti

İslahiye'nin en genç muhtarı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde İslahiye ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi muhtarı 34 yaşındaki Halil Görgülü iken bugün yapılan ara muhtarlık seçimi ile 31 yaşındaki Ömer Faruk Çelik oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) tarafından alınan karar ile İslahiye İlçesine bağlı Arfalı ve Koçcağız Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı. Buna göre Koçcağız Mahallesinde Bekir Şamlı ve Fatih Gül yarıştı. Arfalı Mahallesinde ise Ömer Faruk Çelik, Mesut Atacan ve Murat Bilmez yarıştı.

Genç muhtar rakibine 5 oy fark attı

Yapılan seçim saat 17.00 olması ile sonlandırılarak sayım işlemine geçildi. Oylar sayılarak gerekli iş ve işlemlerin ardından açıklanan sonuçlara göre Koçcağız Mahallesinin adayları olan Bekir Şamlı: 66, Fatih Gül: 38 oy aldı. Arfalı adayları olan Ömer Faruk Çelik: 77, Murat Bilmez: 72, Mesut Atacan: 36 oy aldı. Sonuçlara göre Koçcağız Mahalle Muhtarı Bekir Şamlı, Arfalı Mahalle Muhtarlığını da en genç muhtar olma ünvanı ile Ömer Faruk Çelik kazandı.

Görevliler evrakları jandarma eşliğinde İlçe Seçim Kuruluna götürdü. - GAZİANTEP