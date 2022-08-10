Akbulut Mahallesi'nde, pazartesi günü iki mermer atölyesinin çalışanları arasında iş yerinin önünün kapatılması nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bıçaklı kavgasına dönüştü. İhbar üzerine adrese gelen jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 12 kişi, hastanelere kaldırılıp tedavi edildi. İş yerlerinde hasara da neden olan kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'si jandarmadaki ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bıçaklı kavgada 12 kişi yaralandı, 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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