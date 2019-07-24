Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

20 dakika önce

Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abdurrahman Burak Baydar (20) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Güneş Mahallesi Ertuğrul Gazi Kavşağı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücülerden Baydar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Abdurrahman Burak Baydar'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:38 Kaynak: AA
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