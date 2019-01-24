Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İki Olaya Karışan 13 Kişi Gözaltına Alındı

Gaziantep'te İki Olaya Karışan 13 Kişi Gözaltına Alındı

38 dakika önce

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve ateşli silahla adam yaralama olaylarına ilişkin 13 kişiyi gözaltına aldı.

Gaziantep'te İki Olaya Karışan 13 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesici ve ateşli silahla adam yaralama olaylarına ilişkin 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı.

Ekipler, Gaziantep Şahinbey ilçesi Esenyepe Mahallesinde yaptıkları operasyon sonucu kesici aletle bir şahsı yaralayan M.B, E.Ö, M.A.M.O,M.M, İ.E, O.H, A.Ö, M.B ve O.H isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

Ekipler yaptıkları bir diğer operasyon ile Şahinbey İlçesi Saçaklı Mahallesindeki ateşli silah ile adam yaralama olayına karışan şüpheli B.K, U.R.E, H.Ç, ve R.D adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler şüpheli şahısların üst aramalarında 2 adet tabanca ve 8 adet fişek ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Şahinbey, Gaziantep, 3. Sayfa
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