Gaziantep'te iki otomobil çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2 kişinin yaralandığı 2 otomobilin çarpışma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İ.D'nin kullandığı 27 R 7375 plakalı otomobille Ş.Y. idaresindeki 27 RP 854 plakalı otomobil, Otogar Kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yandı. Görüntülerde iki aracın çarpışma anı, kara yolunda kaza yapan aracın arkasında duran araçlar ve çevredekilerin yardıma koşturmaları görüldü.