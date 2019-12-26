Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı : 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 06 K 3611 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki Mert Taş (19) yönetimindeki 03 FE 290 plakalı otomobil, Nurdağı- Kahramanmaraş kara yolunun 2'nci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü Taş ile araçlarda bulunan A.Y.T, (15), A.Ç. ve Z.G.K. (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mert Taş'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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