Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı

112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Gaziantep ve Nizip'teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada şoförlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine giden H.Ş'nin kullandığı 63 HT 437 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Türkyurdu Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek K.A. yönetimindeki 06 AZR plakalı otomobille çarpıştı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

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