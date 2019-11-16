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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:30 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine giden H.Ş'nin kullandığı 63 HT 437 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Türkyurdu Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçerek K.A. yönetimindeki 06 AZR plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada şoförlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ambulanslarıyla Gaziantep ve Nizip'teki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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