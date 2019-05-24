Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra İslahiye- Hassa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Durmaz (72) yönetimindeki 27 SE 768 plakalı otomobil, Ökkeş Yabançiçeği (57) yönetimindeki 31 KY 184 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Ahmet İstanbulloğlu (17) ve Ömer Manatoğlu (49) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hanifi Durmaz, Ömer Mantaoğlu ve  Ökkeş Yabançiçeği hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle  Gaziantep'e sevk edildi. 
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:39 Kaynak: DHA
Hassa, Gaziantep, Güncel
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