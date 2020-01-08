Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, kavşakta çarpışan iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 U 4842 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarındaki kavşakta Hasan D'nin kullandığı 27 PE 930 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.