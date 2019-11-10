Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te iki otomobilin çarptığı çoban öldü
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Gaziantep'te iki otomobilin çarptığı çoban öldü

6 saat önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, koyunlarını otlattığı meradan dönen çoban, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gaziantep'te iki otomobilin çarptığı çoban öldü, System.String[]

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, koyunlarını otlattığı meradan dönen çoban, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada iki otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Kurudere Mahallesi'ndeki merada koyunlarını otlattıktan sonra eve dönen Burhan Özdemir (34), hayvanları Nurdağı- Osmaniye kara yolunun karşısına geçirdi.

Kendisi de hayvanların arkasından karşıya geçmeye çalışan Özdemir'e önce N.Y yönetimindeki 80 ES 345 plakalı otomobil, ardından da B.B. yönetimindeki 27 ACN 588 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özdemir, ambulansla kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Özdemir, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili iki sürücü de gözaltına alındı.

Gaziantep, Kurudere, Osmaniye, Nurdağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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