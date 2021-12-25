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GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı

25.12.2021 00:36

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, tek çocuklarının bu durumda olmasının acısını yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in babası Hüseyin Ateş, tek çocuklarının bu durumda olmasının acısını yaşadıklarını söyledi.

Hüseyin Ateş, AA muhabirine, çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi.

Olayın halen şokunda olduğunu ifade eden Ateş, "Ben kötü, annesi benden daha kötü halde. Ayakta zor duruyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum şu an. Asiye iyileştikten sonra nasıl bir hayat olacak hiç bilmiyorum." dedi.

Olayın ilk anından itibaren devletin her türlü yardımı kendisine sunduğunu belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Devlet büyüklerimiz sağ olsun yakından ilgilendiler, elinden geleni yaptılar. Allah devletimizden razı olsun. Bunu yapan patronlarımın köpeği. Dolayısıyla orada çalışma gibi bir durumum yok artık. İşimden ve evimden oldum, çok büyük mağdurum. Psikolojik ve fizik olarak çökmüş durumdayım. İki gündür ne su içtim ne yemek yedim. Eşim benden kötü durumda çünkü sürekli çocuğun yanında."

Ailenin tek çocuğu

Uzun zaman evlat hasreti çektiğini ve zorlu bir sürecin, tedavinin sonrasında Asiye'nin dünyaya geldiğini anlatan Ateş, "Çok rezillikler çektik. Tek çocuğum o. Eşimin bundan sonra tıbben çocuğu olma olasılığı yüzde 2-3. Yani dünyada tek çocuğumdu o, tek canımdı. Kızımdan başka kimsem yok." diye konuştu.

Asiye'nin dayısı Tevfik Doğan ise kendilerine destek veren ve dua eden herkese teşekkür etti.

Yeğeni için herkesten dua isteyen Doğan, şunları kaydetti:

"Allah devletimizden razı olsun. Gerekli çaba ve gayreti gösterdiler. Eniştem Hüseyin'in patronlarına ait köpekleri ısırması sonucu çocuk bu hale geldi. Eniştem işine devam edemeyecek, işinden de oldu. Mağdur oldu ve başını sokacak bir yeri dahi yok. Asıl bundan sonra ne olacak? Bizler yakınları olarak mücadele ediyoruz ama bu da belli bir yere kadar."

Olay

22 Aralık'ta Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı
GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı
GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı
GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı
GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı
GAZİANTEP - İki pitbull un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı

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Gaziantep, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - İki "pitbull"un saldırdığı çocuğun ailesi yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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