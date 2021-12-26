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Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı

26.12.2021 14:22
Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandı.

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralandıktan sonra Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doku nakli ameliyatı tamamlandı.

Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, ameliyat için gerekli hazırlıkları tamamladı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyat, tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatla nakil gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, ameliyatın tamamlandığını belirtti.

Sürecin yakından takip edildiğini ifade eden Çete, "4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir." diye konuştu.

Çete, hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiğini bildirdi.

"Önemli bir ameliyattı, güzel geçti"

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

Bacaktan ve sırttan alınan dokuların nakli gerçekleştirildiğini vurgulayan Özkan, "Fonksiyonel ya da hayati riskleri azaltmak için yapıldı. Önemli bir ameliyattı. Doku eksikliğini gidermek, açık dokuları kapatmak için yapıldı. İlk seans ameliyatıydı, güzel geçti. Hastanın genel durumu iyi, şu anda yoğun bakımda izleniyor. Birkaç güne kadar inşallah yoğun bakımdan çıkar." diye konuştu.

İkinci bir operasyon için henüz bir planlamanın söz konusu olmadığını, süreci izleyeceklerini aktaran Özkan, esas ameliyatın ise bu olduğunu bildirdi. Bundan sonra ise daha çok düzeltmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirilebileceğini belirten Özkan, başka problemlerin de olduğunu, onlara yöneleceklerini söyledi.

Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci yakından takip ettiğini, gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını kaydetti.

Aile kızlarının sağlığına kavuşmasını bekliyor

Eşi Zeynep ile evlatları Asiye için hastaneden ayrılmayan Hüseyin Ateş, AA muhabirine çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Devletin tüm imkanlarını kızı için seferber ettiğini aktaran Ateş, "Kızımızın eski sağlıklı günlerine dönmesini bekliyoruz." dedi.

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

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Akdeniz Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te iki "pitbull"un saldırdığı çocuğa doku nakli yapıldı - Son Dakika
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