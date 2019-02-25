Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te İki Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te İki Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te İki Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bahadır Hazar (55) idaresindeki 10 SP 444 plakalı tır, Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 45. kilometresinde Enver Arık (39) yönetimindeki 03 BP 985 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Hazar olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Enver Arık ise 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: AA

Nizip, Gaziantep, Güncel
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