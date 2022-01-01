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Gaziantep'te ikinci pitbull vakası - Son Dakika

Gaziantep'te ikinci pitbull vakası

01.01.2022 17:38
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası

Gaziantep'te geçtiğimiz haftalarda yaşanan Asiye Ateş olayının ardından bir pitbull vakası daha yaşandı.

Gaziantep'te geçtiğimiz haftalarda yaşanan Asiye Ateş olayının ardından bir pitbull vakası daha yaşandı. Arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen, pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda toplama işi yapan ve bir arkadaşının evinden hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından arkadaşı pitbull cinsi köpeğini Ufuk Göçmen'in üzerine saldı. Saldırı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ufuk Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayak bileğine dikiş atılan Göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKINCA PİTBULL KÖPEĞİNİ ÜZERİME SALDI"

Taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Ufuk Göçmen, saldırı anlarını anlatarak, "Bir arkadaşımız köpeğin sahibinin evinden hurda toplama aletini almaya gitti. Ben de yanında bulunuyordum. Şahıs orada bize hurda toplama aletini sattığını söyledi. Sonra aramızda tartışma çıktı ve küfür etmeye başladı. Ben de küfür etmemesini söyleyince bir anda yanındaki pitbull köpeğini üzerime saldı. Arkadaşım o esnada kapıyı çekerek çıktı ama ben içeride kaldım ve köpek bana saldırdı" dedi.

"PİTBULL CİNSİ KÖPEK AYAĞIMDAN VE VÜCUDUMUN PEK ÇOK YERİNDEN ISIRDI"

Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin ayağını ve vücudunun pek çok yerini ısırdığını belirten Göçmen, "İçeride 10 dakikaya yakın köpekle mücadele ettim. Bu esnada köpek ayağımdan ve vücudumun pek çok yerinden ısırdı beni. Sonrasında ambulans gelerek beni hastaneye getirdi. Hastanede tedavilerin yapıldıktan sonra taburcu oldum. Ayağıma dikiş atıldı, diğer ısırık yerlerine pansuman yapıldı" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİLER BUNA ÇÖZÜM BULSUN, KÖPEK VÜCUDUMDA ISIRILMADIK YER BIRAKMADI"

Yaşanan olayın ardından köpeklerin sahibi olan şahıstan şikayetçi olduğunu da aktaran 45 yaşındaki Göçmen, "Köpek vücudumda ısırılmadık yer bırakmadı. Her yerim yara bere içinde ama çok şükür bir sıkıntı yok. Bu köpekler çok sıkıntılı, bunlara bir çare bulunmalı. Geçen haftalarda da üzücü bir olay yaşanmıştı" diye konuştu.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep'te ikinci pitbull vakası
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası

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Gaziantep, Pitbull, Göçmen, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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