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Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı - Son Dakika

Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı

01.01.2022 18:50

Gaziantep'te geçtiğimiz haftalarda yaşanan Asiye Ateş olayından sonra bir pitbull vakası daha yaşandı. Arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen, arkadaşıyla aralarında çıkan tartışmada pitbull köpeklerinin saldırısı sonucu ayağından ve vücudunun 14 yerinden ısırılarak yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hurda toplama işi yapan ve bir arkadaşının evinden hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı.

PİTBULLU ARKADAŞININ ÜZERİNE SALDI

Tartışmanın ardından arkadaşı pitbull cinsi köpeğini Ufuk Göçmen'in üzerine saldı. Saldırı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ufuk Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayak bileğine dikiş atılan Göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardınan taburcu oldu.

"ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI, BEN KÖPEKLE BAŞBAŞA KALDIM"

Taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Ufuk Göçmen, saldırı anlarını anlatarak, "Bir arkadaşımız köpeğin sahibinin evinden hurda toplama aletini almaya gitti. Ben de yanında bulunuyordum. Şahıs orada bize hurda toplama aletini sattığını söyledi. Sonra aramızda tartışma çıktı ve küfür etmeye başladı. Ben de küfür etmemesini söyleyince bir anda yanındaki pitbull köpeğini üzerime saldı. Arkadaşım o esnada kapıyı çekerek çıktı ama ben içeride kaldım ve köpek bana saldırdı" dedi.

"10 DAKİKA KÖPEKLE MÜCADELE ETTİM"

Olay sonrası pitbull cinsi köpeğin kendisini 14 yerinden ısırdığını belirten Göçmen, "İçeride 10 dakikaya yakın köpekle mücadele ettim. Bu esnada köpek ayağımdan ve vücudumun pek çok yerinden ısırdı beni. Sonrasında ambulans gelerek beni hastaneye getirdi. Hastanede tedavilerin yapıldıktan sonra taburcu oldum. Ayağıma dikiş atıldı, diğer ısırık yerlerine pansuman yapıldı" ifadelerini kullandı.

"KÖPEK VÜCUDUMDA ISIRILMADIK YER BIRAKMADI"

Yaşanan olayın ardından köpeklerin sahibi olan şahıstan şikayetçi olduğunu da aktaran 45 yaşındaki Göçmen, "Köpek vücudumda ısırılmadık yer bırakmadı. Her yerim yara bere içinde ama çok şükür bir sıkıntı yok. Bu köpekler çok sıkıntılı, bunlara bir çare bulunmalı. Geçen haftalarda da üzücü bir olay yaşanmıştı. Ben, devlet büyüklerimizden bu köpeklerin toplatılmasını istiyorum" diye konuştu.

Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı
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Devlet Hastanesi, Saldırı, Göçmen, Köpek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ikinci pitbull vakası! Tartıştığı arkadaşı köpeği üzerine yolladı - Son Dakika
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