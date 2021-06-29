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Gaziantep'te "İkindi Sazı" geleneği tekrar canlandırılıyor - Son Dakika

Gaziantep'te "İkindi Sazı" geleneği tekrar canlandırılıyor

29.06.2021 10:40
Gaziantep'te

İnsanlara moral, motivasyon, sosyalleşme gibi imkanlar sunan ve Gazi şehre özgü "İkindi Sazı" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gazikültür A.Ş. ile tekrar canlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan "Türkülerle İkindi Sazı" programı ile Masal Parkı içinde ses sanatçısı Faruk Lök tarafından her Çarşamba günü saat 17.00 ile 18.30 arasında şarkılar seslendirilmeye başlandı. Vatandaşların ücretsiz katılabildiği İkindi Sazları'nda Gazi şehre ait türküler söylenecek.

Gaziantep müzik kültürü açısından önem taşıdığı düşünülen "İkindi Sazı", 1925-1970 yılları arasında devam eden, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra, hem klasik Türk müziği icrasının tanınması hem de o yıllardaki Gaziantep müzik kültürünün anlaşılması bakımından önemli bir etkinlik olarak tanımlanıyor. İkindi namazı sonrasında başladığı için bu adla anılan İkindi Sazı, neredeyse her gün yapılan etkinlik, örneklerinden farklı olarak gündüzleri düzenlenir, kadın erkek beraber katılabiliyordu. Fasıl geleneği içerisinde devam eden meşklerde sadece Türk sanat müziği veya makam müziği icrası yapılmış, halk müziği ise son dönemlere doğru yaygınlaşmıştır.

YAKAR: İKİNDİ SAZI GAZİANTEP'İN GELENEKLERİNİN TAM GÖBEĞİNDE

İkindi Sazları'nın ilk programında konuşan Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in geçmişten getirdiği büyük bir birikimi olduğunu söyleyerek "Tarihi, edebiyatı, sanatı, sporu, sanayisi ile beraber çok önemli başarılara imza atmış ve geleneği olan bir şehir. Gelenek nesiller boyu icra edildiğinin göstergesi ve İkindi Sazı bunun tam göbeğinde. İkindi Sazı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları ve Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver'in teklifleriyle sanatçı Faruk Lök'ün icralarıyla gerçekleşecek. İkindi Sazı, Urfa'nın Sıra Geceleri, Yozgat'ta Meşk Gecesi gibi ama daha özel ve farklı bir gelenek. 100 yıl öncesi bu şehir sanata, edebiyata çok önem verirdi. Musiki şehir kültürünün sonucudur. Bizde musiki çok önemlidir. Barak'ta uzun hava, şehirde Türk Sanat Musikisi ve türkü dinlenir. Gaziantepliler saygı çerçevesinde 2 saatlik bu fasılı dinlerdi. Kadın erkek beraber dinlerlerdi. Bu İkindi Sazlarında İstanbullu sanatçılar gelir sahne alırdı. Pandemi kurallarına uygun olarak ilerleyen zamanlarda şehrin farklı yerlerinde bu program başarı ile devam edecek" diye konuştu.

Gaziantep'te İkindi Sazı geleneği tekrar canlandırılıyor

Cumhuriyet, Gaziantep, Müzik, Gazi, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat Gaziantep'te 'İkindi Sazı' geleneği tekrar canlandırılıyor - Son Dakika


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