GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı - Son Dakika

GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı

11.03.2021 10:57
GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı, System.String[]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, GAGİAD Kadınlar Kurulu'nun katkılarıyla düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" söyleşisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oyuncu-Yazar-Yönetmen Ümmiye Koçak konuşmacı olarak yer aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, GAGİAD Kadınlar Kurulu'nun katkılarıyla düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" söyleşisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oyuncu-Yazar-Yönetmen Ümmiye Koçak konuşmacı olarak yer aldı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Kadınlar Kurulu tarafından hazırlanan, Moderatörlüğünü GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan'ın yaptığı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Oyuncu-Yazar ve Yönetmen Ümmiye Koçak'ın konuşmacı olarak yer aldığı "İlham Veren Kadınlar" söyleşisi Gaziantep Panorama Müzesi'nde gerçekleşti.

"İlk Kadınlar Kurulu olan dernek yine bizim derneğimizdir"

Açılış konuşmasını yapan Selin Akcan, "Kadın bir toplumun can damarı, bel kemiğidir. Bir toplumun sürdürülebilir kalkınması için önce kadının eğitilmesi gerekir. Çünkü bir kadın eğitilirse bir toplum eğitilir. Bundan yola çıkarak biz GAGİAD Ailesi olarak her zaman kadın merkezli, kadınların aktif olarak çalıştığı komisyonları olan ve kadın istihdamını destekleyen bir dernek olduk. Ayrıca gururla söyleyebilirim ki GİAD'lar arasında ilk Kadınlar Kurulu olan dernek yine bizim derneğimizdir. Ben de bu derneğin Kadınlar Kurulu Başkanı olduğum için mutluyum. Sürdürülebilir kalkınma için biz kadınlara çok büyük görev düşmekte. Çünkü gelecek nesilleri şekillendirmek bizim elimizde. İnanıyorum ki bugün burada ki konuklarımız birçok kadınımıza ilham kaynağı olacak" şeklinde konuştu.

"GAGİAD, ivmesini daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Sivil toplum kuruluşları şehirlerin en önemli güçlerinden birisidir. 27 yıl önce kurulan GAGİAD, ivmesini daima yukarılara taşıyan vizyoner bir dernek ve üyeleri için gerçek bir okuldur. Kurucu Başkanına ve görevini bu zamana kadar layıkıyla sürdüren tüm başkanlarına Gaziantep adına teşekkür ederim. GAGİAD, bünyesinde Kadınlar Kurulu'nu kurarak, eşitlikçi yaklaşımın öncülerinden biri olmuştur. Unutmamak lazım ki toplumun mimarı olan en kıymetli hazine kadınlarımızdır. Çünkü kadın geleceği inşa eder. Bu yüzden kadının toplumdaki öneminin bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Aile dediğimiz yapıda ise sen ya da ben olmamalıdır. Hayatın sorumluluklarımızı ortak paylaştığımız ailemizde "Biz" olgusu üzerine yoğunlaşmalıyız. Sadece beyaz ya da sadece siyah bir yaşam döngüsü olmayacağı gibi renklerimiz keşfetmeye çalışmalıyız. Yaradılışı itibariyle kadın her zaman değerlerine sahip çıkan, özgüvenli ve üretken olmalıdır. Bu kapsamda bizlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızın yeteneklerini keşfetmelerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup, şehrimiz ve bölgemiz kadının her daim arkasında olacağız" dedi.

"İnsan istedikten sonra her şeyi başarıyor"

Oyuncu-yazar Ümmiye Koçak'ta, "Ben her zaman çocukluğun çok önemli olduğunu savunuyorum. Çocuklukta yaşanmamış, bastırılmış her şeyi büyüdüğünde dışarı çıkartmak çok zor. Ben çok özgür büyüdüm. Hiç oyuncağım olmadı ama oyuncaklarımı elimde hangi malzeme varsa onlarla yapardım. Şimdiki çocuklara her şey hazır bir şekilde geliyor. Oysaki bizler çocuklarımıza özgüven aşılamalıyız. Onlara rol model olmalıyız. Gözlem yaptığımda bazen kız çocuklarıyla, erkek çocuklarına farklı yaklaşıldığını görüyorum. Bu yaklaşımı doğru bulmuyor ve eşitlikçi yaklaşımı destekliyorum. Erkek çocuklarına tanınan hak ve özgürlükler kız çocuklarına da tanınsa kendini daha iyi ifade eden ve zorluklar karşısında yere ayakları daha sağlam kadınlar yetiştirebiliriz. Aile de tabi ki çok önemli, aileniz sizi destekliyorsa başarırsınız. Tiyatro topluluğumuzu kurarken; yapamazsınız, kadın başınıza size mi kaldı, ne yapacaksınız diyenler oldu. Ben onlara hep teşekkür ettim. Bu davranışlar beni kamçıladı. Tabii ki hiç kolay olmadı ama ben pes etmedim. Başkaları başardıysa ben de başarabilirim dedim. İnsan istedikten sonra her şeyi başarıyor. İlk önce ne istediğinizi sormalısınız kendinize ve asla "ama" dememelisiniz. Sabırla hiç yılmadan mücadele etmelisiniz. Ben bunu yapacağım, başaracağım demelisiniz" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sebebiyle izleyicisiz gerçekleşen söyleşi, GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Selin Akcan tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Oyuncu-Yazar ve Yönetmen Ümmiye Koçak'a hediye takdimi ile sona erdi. - GAZİANTEP

GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı
GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı
GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı
GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı

Fatma Şahin, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Biber gazlı' banka soyguncusu her yerde aranıyor! Güvenliği bıçaklayıp paraları aldı Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak         
14:27
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı         
13:46
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü         
12:26
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:39:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GAGİAD ilham veren kadınları ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei