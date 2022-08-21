İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA

21.08.2022 10:44

GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te ilk belirlemelere göre 16 kişinin öldüğü kazada, kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüsün İstanbul 15 Temmuz Otogarı'ndan çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-GAZİANTEP'TE KAZAYA KARIŞAN OTOBÜSÜN İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ ANLARI KAMERADA - Son Dakika
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